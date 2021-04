Massvaktsineerimine Tallinnas: tänasest on registreerimiseks avatud kõnekeskus, linn organiseerib tihedama bussiliikluse

Tallinnas on suureks vaktsineerimiseks valmis meditsiinikeskus Confido Sõles ning Medicum Tondiraba jäähallis. Confido korraldab massvaktsineerimist reedest pühapäevani, Medicum ainult nädalavahetusel. Vaktsineerimiseks on plaanitud üle 7000 Vaxzevria nime kandvat AstraZeneca doosi.

Registreerida on võimalik nii digiregistratuuris kui ka tänasest alates kõnekeskusesse helistades. Eesti keeles saab kõnekeskuses registreerida telefonil 600 7775 ja vene keeles telefonil 6007774. "Telefoniliin on üsnagi punane ja tunni ajaga vastati üle 200 telefonikõnele," andis ülevaate Confido juhatuse liige Kadi Lambot.

Lisaks eeltoodud võimalustele on Confido ja Medium avanud enda kodulehtedel ka iseseisva broneerimissüsteemi. "Meie broneerimissüsteemi eelis on see, et kes ei oska või ei saa ennast digiregistratuuris autentida, siis seal piisab vaid isikukoodist," selgitas Lambot.

"Oleme omalt poolt püüdnud teha kõik, et inimesed saaksid endale mugavalt aja broneerida ning kohale tulla. Vaktsineerimiskeskused ja meeskond on valmis," ütles Lambot ning lisas, et Tallinna linn on lubanud nendeks päevadeks ka punktidest mööda sõitvad bussid tihedamalt käima panna.

Samuti juhtis ta tähelepanu, et kui inimene on ennast ära registreerunud, siis tasuks tulla kohale täpselt antud kellaajaks.

Praegustel andmetel on nii Lamboti kui ka Medicumi juhatuse liikme Tõnis Alliku sõnul vabu kohti veel tuhandetes. "Mul on tunne, et info ei ole jõudnud kõikide inimesteni, sest praegu registreerivad pigem Eesti perekonnanimega inimesed. Samuti on teatav skeptilisus vaktsineerimise osas, kuid siinkohal rõhutan, et üle 60-aastastele inimestele on vaktsiin täiesti soovituslik. Nii ravimiameti kui ka immunoprofülaktika komisjoni kohaselt ei ole probleeme selles vanuses tuvastatud," selgitas Allik.

"Minu kui arsti soovitus on vaktsiin ära teha, sest risk koroonaviirusesse haigestuda ja tüsistusi saada on palju suurem võimalus, kui see võimalik kartus vaktsiini osas," selgitas Lambot.