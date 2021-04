FOTOD JA VIDEO | Seadusevastane protestiaktsioon: Toompea lossi ette kogunenud eelnõuvastased ei ole avalikku koosolekut registreerinud

Politsei on Toompeal toimuval avalikul koosolekul silma peal hoidnud ja käinud korduvalt inimestega suhtlemas, et täidetaks kehtestatud piiranguid, ütles Põhja prefektuuri valvebüroo juht Valter Pärn. "Inimesed on politsei sekkumisel sellest aru saanud, kuid päeva jooksul on Lossi platsilt läbi käinud erinevad inimesed, kellele on tulnud veel selgitustööd teha," lisas ta.

"Nakkushaiguse epideemilise leviku ajal ei ole võimalik, et terviseamet menetleks kõiki väärtegusid ise. Senise töökorralduse kohaselt kogub politsei- ja piirivalveamet riikliku järelevalve raames andmed rikkumise kohta ning annab need terviseametile edasi väärteomenetluse alustamise otsustamiseks ja menetlemiseks. See on töömahukas ja ei ole tõhus. PPA peab saama kohapeal lahendada lihtsamaid juhtumeid (eelkõige kiirmenetluses) ning määrata rikkujatele karistusi," selgitati eelnõu mõtet seletuskirjas.

Mida arvavad asjast plakatitel olevad saadikud?

Meeleavaldajad kandsid plakatiteid, millel on riigikogulaste trellide taga olevad näod ning lause: "Mina hääletasin politseiriigi poolt!"

Riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) ütles, et demokraatlikus ja õigusriigis nagu Eesti on lubatud meelt avaldada. Seni, kuni seda tehakse rahumeelselt, on see demokraatliku riigi tunnus, rääkis Ratas. Küll aga ei pea ta õigeks väidet, et Eesti on politseiriik.

Siiski peab Ratas oluliseks, et tänases keerulises viiruseleviku olukorras avaldataks meelt, järgides reegleid isegi siis, kui luba meeleavalduse korraldamiseks on olemas.

Kommenteerides tõika, et riigikogu ees toimunud protestil ei hoitud kahemeetrist vahet, ütles Ratas: "See on halvasti." Ta lisas, et see haigus ei ole naljaasi, sest on olnud laastav nii inimeste tervisele kui ka majandusele.

Priit Sibul (Isamaa) kommenteeris Delfile, et inimesed tohivad ikka meelt avaldada. "Oma meelsust mulle omistada, ei ole õige," sõnas ta. Sibul ei leia, et seadus muudaks Eesti politseiriigiks. Tema arvates ei ole politsei talle antud õigusi üle kasutanud ja ilmselt ei hakka see ka tulevikus nii olema.

Sibul ütles, et Isamaa on põhimõtteliselt eelnõu seadustamisega päri, kuid lisas täna ühe muudatusettepaneku, mille järgi antaks politseile rohkem õigusi vaid eri- või hädaolukorras või muus sarnases olukorras.

Jaanus Karilaid (KE) ütles, et inimõigus on protestida ka neil, kel pole kogu infot ja nad soovivad millessegi uskuda negatiivselt. "Politsei, õpetaja ja arst on ühiskonna suurimad liitlased," lausus ta. Karilaid lisas, et iga inimese kodu on puutumatu. "Arvata, et politsei seda kuidagi kuritarvitab, põhineb väga negatiivsel eeldusel," sõnas ta.

Karilaiu arvates tuleb protesti suhtuda rahulikult, selgitada ning rääkida sellest, mis mõte on politsei ja terviseameti paremal koostööl.

Kalvi Kõva (SDE) ütles, et ei pane pahaks, et tema pilti ja telefoninumbrit on plakatil kasutatud, kuid tema arvates on kõneall olev seaduseelnõu mõistlik. "Mina ei loe seadusest välja, et tuleb politseiriik," lausus ta. Kõva lisas, et ainult piirangutest kinni pidades saame katastroofist üle.

Kõva märkis, et riigikogu liikmed on viimastel päevadel saanud väga palju e-kirju, milles kutsutakse neid üles seaduseelnõu vastu hääletama. "Tundub nagu EKRE käekiri," ütles ta.

