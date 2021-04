FOTOD JA VIDEO | Seadusevastane protestiaktsioon: Toompea lossi ette kogunenud eelnõuvastased ei ole avalikku koosolekut registreerinud

Kamp meeleavaldajaid on lubanud nädal aega iga päev riigikogu ees protesteerida NETS-i (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse) eelnõu vastu. Delfi andmeil oli täna parlamendi ees üle 60 inimese. Kogunemist ei ole aga politseis registreeritud. Fotodelt on näha, et meeleavaldajad ei hoia üksteisega kahemeetrist vahet.