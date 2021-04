FOTOD JA VIDEO | Piirangutevastased protestivad teist päeva ilma loata riigikogu ees

Politsei jälgib, mis seis üritusel on, kommenteeris Põhja prefektuuri pressiesindaja Kristjan Lukk.

Riigikogus ootab esimest lugemist seaduseelnõu 347 SE, mille üks eesmärkidest on anda politseile rohkem õigusi koroonapiirangute rikkujate trahvimisel, osati kuna terviseametile käib kõikide rikkumistega tegelemine üle jõu.

"Nakkushaiguse epideemilise leviku ajal ei ole võimalik, et terviseamet menetleks kõiki väärtegusid ise. Senise töökorralduse kohaselt kogub politsei- ja piirivalveamet riikliku järelevalve raames andmed rikkumise kohta ning annab need terviseametile edasi väärteomenetluse alustamise otsustamiseks ja menetlemiseks. See on töömahukas ja ei ole tõhus. PPA peab saama kohapeal lahendada lihtsamaid juhtumeid (eelkõige kiirmenetluses) ning määrata rikkujatele karistusi," selgitati eelnõu mõtet seletuskirjas.

Politseijuht Elmar Vaher rääkis Maalehele, mida seaduseelnõu täpsemalt muudab ja mida mitte.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil rääkis siseminister Kristian Jaani , et NETS (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus) ei muuda Eestit politseiriigiks, vaid aitab teha politsei tööd bürokraatiavabamaks, kui politsei aitab terviseametit.

Mida arvavad asjast plakatitel olevad saadikud?

Meeleavaldajad kandsid plakatiteid, millel on riigikogulaste trellide taga olevad näod ning lause: "Mina hääletasin politseiriigi poolt!"

Riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) ütles, et demokraatlikus ja õigusriigis nagu Eesti on lubatud meelt avaldada. Seni, kuni seda tehakse rahumeelselt, on see demokraatliku riigi tunnus, rääkis Ratas. Küll aga ei pea ta õigeks väidet, et Eesti on politseiriik.

Siiski peab Ratas oluliseks, et tänases keerulises viiruseleviku olukorras avaldataks meelt, järgides reegleid isegi siis, kui luba meeleavalduse korraldamiseks on olemas.