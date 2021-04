Tarbijakaitseamet: MMS-i koroonaravimina propageerinud välireklaamid on eemaldatud ja veebisait muudetud ligipääsmatuks

„Eriti praeguses olukorras on igasugune väära info levitamine taunitav,“ märkis TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Kui niisugune oht on olemas, siis tuleb kiiresti ja otsustavalt reageerida, mida TTJA eile ka tegi. Kiidame siinkohal ettevõtjaid, kes ka omalt poolt tegutsesid aega raiskamata ja tõhusalt, korjates esimesel võimalusel ära väära sisuga reklaamid ja sulgedes veebisaidi. Kutsume nii reklaamiandjaid kui -levitajaid üles olema vastutustundlikud ja süvenema edastatavatesse sõnumitesse.“

TTJA tuvastas, et reklaamid avalikustati Siris OÜ-le kuuluvatel välireklaami kandjatel, mistõttu amet alustas järelevalve menetluse Siris OÜ kui reklaami avalikustaja suhtes. TTJA esitas Siris OÜ-le ettekirjutuse reklaamiseadusega vastuolus olevate reklaamide eemaldamiseks. 31.03 õhtul teatas Siris OÜ esindaja, et kõik kõnealused veebilehe koroonavabaeesti.ee reklaamid on ettevõtte reklaamivõrgustikust 31.03.2021 seisuga eemaldatud. Kuna ettekirjutuses märgitud reklaamiseaduse rikkumine on Siris OÜ poolt kõrvaldatud, siis TTJA lõpetab Siris OÜ suhtes alustatud järelevalve menetluse.