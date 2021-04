Soome liikumispiirangute seaduseelnõu sai parlamendikomisjonilt hävitava hinnangu ja valitsus võttis selle tagasi

Peaminister Sanna Marini sõnul arutab valitsus nüüd, kas on võimalik esitada alternatiivne seaduseelnõu, vahendab Helsingin Sanomat.

„Teeme oma parima, aga me ei küündi alati selleni, kuhu me põhiseaduskomisjoni arvates peaksime küündima,” kommenteeris Marin eile õhtul komisjoni kriitikat.

Marin rõhutas, et võimud hindasid liikumispiirangud võimalikuks tegevat seadust vältimatuks. Eelnõu järgi oleks koduhoovist väljumine muuks peale kehalise liikumise või vältimatute asjade ajamise võidud kõige hullemates epideemiapiirkondades tähtajaliselt keelata. Eesmärk oli piirata inimeste kontakte ja nii koroonaepideemia hullemaks muutumist.

Põhiseaduskomisjoni hinnangul on sama efektiivseid meetmeid võimalik rakendada ka oluliselt lõdvemate piirangute ja keeldudega. Komisjon nõudis eelnõusse täpset määratlust sellistele kogunemistele, mis on keelatud.

Marini sõnul on liikumispiirangutele alternatiivsete reeglitega seotud palju probleeme.

Marin ütles eile õhtul, et valitsus teeb nakkushaiguste seadusse muudatuse, millega saab maskikohtustuse kehtestada.

Marin tuletas meelde, et epidemioloogiline olukord on endiselt tõsine ja kõigil on põhjust liigseid lähikontakte vältida.