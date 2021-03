Sotsiaalkaitseminister: noorte vaimne tervis vajab eritähelepanu

„Pean väga oluliseks, et laste ja noorte vaimse tervisega seotud tähelepanekuid ja muresid võetaks tõsiselt. On hea meel, et järjest enam on lapsed ja noored julgenud ka abi otsida ja märkavad oma sõprade muresid. Koolipsühholoogide abi on paljudele, kuid siiski mitte veel kõigile noortele kättesaadav ning neile tuleb luua rohkem võimalusi vaimse tervise abi saamiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Mitte ükski noor ei tohiks jääda oma vaimse tervise murega üksi.“

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise huvikaitse eestvedaja Birgit Malken tõdes, et noorte jaoks on oluline, et ka riigi tasandil nende muredesse tõsiselt suhtutakse. Ta rääkis, et noorte vaimne tervis sai aasta tagasi eriolukorras tugeva löögi – pea pooled aasta taguses küsitluses osalenud noored tunnistasid, et tajusid enda vaimse tervise seisundi halvenemist seoses piirangute ja eriolukorraga.

Küsitlusest selgus, et vaimsete raskuste keskmes on paljude noorte jaoks enda mõtetega üksi jäämine ja muret tegi ka distantsõppega seotud ekraaniaja suurenemine ning huvitegevuse võimaluste vähenemine. Ka pere ja lähedastega seonduvalt tunti kodus lõksus olemise tunnet, mis tõi kaasa suurema hulga konflikte ning piiras võimalusi saada tuge, samal ajal tundsid paljud noored üksi jäätust ja toe puudumist.

Malken märkis, et ka sel aastal on plaanis läbi viia noorte vaimse tervise küsitlus.

Noored leidsid, et lapsevanematel tuleks rohkem tähelepanu pöörata nii laste kui enda vaimsele heaolule. Nende hinnangul on piirangute ja laste distantsõppe olukorras lapsevanematel praegu väga keeruline, mistõttu tuleb pakkuda ka neile rohkem infot ja nõustamist. Selleks on lähiajal Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut kavandamas teavitust lapsevanematele, et innustada neid nõu ja abi saamiseks helistama lasteabitelefonile (116111) või kasutama www.lasteabi.ee lehel olevat chati võimalust.

Lapsevanemad leiavad lastekasvatusalaseid nõuandeid kriisiolukorras toimimiseks ka www.tarkvanem.ee lehelt.