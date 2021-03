Homme algab taas kampaania "Anname au!", et tunnustada kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning toetada nende lähedasi

"Anname au!" kampaania

Veterane on Eestis üle 3000, kes on osalenud erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel mitmel pool maailmas. Veteranide sümboliks on sinilill, millega saab igaüks näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks.