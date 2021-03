Artur Talvik: Kaja Kallase juhtimisel Eesti sõda ei võidaks

Ma tooksin ühe positiivse näite. Kui Kiirabi peaarst Raul Adlas esines ETV „Esimeses stuudios”, siis oli näha, et tal ja tema meeskonnal on plaan ning nad on selle läbi mõelnud, mis tuleb teha kui asi läheb veel hullemaks. Selline lähenemine rahustab ühiskonda. Tänane olukord näitab, et Kallasel mingit plaani ei ole. Ning ka Kallase valitsuse sõnumid on segased. Vaktsineerimise logistikakriis näitab väga hästi, et ministeeriumid ja nende ametnikud on ringkaitses oma ministeeriumi huvide suhtes.

Reformierakonna pika valitsusaja tulemusel tekkis väikeste vürstiriigikeste süsteem, kus iga ministeerium tõmba köit enda poole. Selle tulemusel ühtset süsteemi kriisihaldamiseks ei ole. Selle poole on liigutud ja vahepeal moodustati igasugused rakkerühmad ja tehti raporteid, kuid neid pole ellu rakendatud. Kui inimesi oleks mõistlikult õpetatud ja neile näidatud, et riigi valitsejatel on plaan igaks juhtumiks, siis see tekitaks ühiskonnas turvatunnet ning inimesed võtaksid ka kõige keerulisemaid situatsioone rahulikult. Sellest plaani puudumisest tuleb praegu see, et Eesti ühiskond on närvis ja stressis. Kuid hea juhtimise korral oleks võimalik neid pingeid maandada.

Olen aastaid pühendanud sellisele asjale nagu elanikkonna kaitse. Kui oli veel Taavi Rõiva valitsus ja veel mõni aeg enne seda oli aset leidnud Krimmi annekteerimine, siis selle tulemusel tegid leedulased oma riigi kodanikele raamatu sellest kuidas käituda kriisiolukordades. Me tegime Rõivase valitsusele ettepaneku, et sellise võiks Eestis ka välja anda, mille peale meid naeruvääristati ja öeldi, et seda ei tohi teha, kuna tekitaks inimestes paanikat ja üleüldse on see totter värk ning meil on vastavad ametkonnad, mis ei toimi. Nüüd kui oleme tervisekriisis, siis me näeme, et ikka ei toimi.

Vestlesin nädalavahetusel ühe inimesega, kes mõne aasta eest osales haridusministeeriumi aruteludel distantsõppest ja kes ütles, et ta naerdi välja kui ütles ametnikele, et on vaja valmistuda kriisiks ning koolide distantsõppele viimiseks.

Täpselt nii! Olen ka ise praegu poolenisti koduõpetaja. See aasta on veidike kergem kui möödunud aastal, sest siis oli kogu koormus lapsevanema peal. Nüüd vähemalt toimuvad videotunnid ja on natuke koolidistsipliini.

Aga sellised asjad oleks saanud juba varem valmis teha. Näiteks igasugused digiregistratuurid ja meditsiini ühtse digisüsteemi sisse viimise. Reformierakondlased on head propagandistid kui tarvis on rääkida Eesti edust, aga väga paljude valdkondade omavahelised suhtlemised digikeskkonnas on kas väga vigane või ei toimi absoluutselt. See on asi, mida peaks Kaja Kallas juhtima, sest peaministri tööks on panna erinevad ametkonnad lülidena komplekselt tööle. Aga seda pole saavutatud.

Teine teema on see, et meil on meeletult palju PR-inimesi. Peaministri bürool on meeletu suur PR-osakond, sinna juurde moodustati veel eraldi strateegilise kommunikatsiooni osakond, millel on miljoniline eelarve ja kes peaks selliste situatsioonidega toime tulema. Igal ametkonnal on Eestis oma PR-juhid ja PR-osakonnad. Igal haiglal on PR-osakonnad ja PR-juhid. Kogu see seltskond oskab vaid ilusat juttu rääkida, aga nad ei oska või pole neid õpetatud kriisis kommunikeerida. „Pealtnägijas” toodi välja, et ligi sada PR-inimest tegelevad kriisikommunikatsiooniga- see on absurdi tipp! Poliitikat on hakatud Eestis tegema läbi PR-juhtide, vahel on tunne, et PR-inimesed teevad meil poliitikat rohkem kui poliitikud. Aga see on täiesti käest läinud.