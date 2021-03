Artur Talvik: Kaja Kallase juhtimisel Eesti sõda ei võidaks

Aga sellised asjad oleks saanud juba varem valmis teha. Näiteks igasugused digiregistratuurid ja meditsiini ühtse digisüsteemi sisse viimise. Reformierakondlased on head propagandistid, kui on tarvis rääkida Eesti edust, aga väga paljude valdkondade omavahelised suhtlemised digikeskkonnas on kas väga vigased või ei toimi absoluutselt. See on asi, mida peaks Kaja Kallas juhtima, sest peaministri tööks on panna erinevad ametkonnad lülidena komplekselt tööle. Aga seda pole saavutatud.

Teine teema on see, et meil on meeletult palju PR-inimesi. Peaministri bürool on meeletu suur PR-osakond, sinna juurde moodustati veel eraldi strateegilise kommunikatsiooni osakond, millel on miljoniline eelarve ja kes peaks selliste situatsioonidega toime tulema. Igal ametkonnal on Eestis oma PR-juhid ja PR-osakonnad. Igal haiglal on PR-osakonnad ja PR-juhid. Kogu see seltskond oskab vaid ilusat juttu rääkida, aga nad ei oska või pole neid õpetatud kriisis kommunikeerima. „Pealtnägijas” toodi välja, et ligi sada PR-inimest tegelevad kriisikommunikatsiooniga – see on absurdi tipp! Poliitikat on hakatud Eestis tegema läbi PR-juhtide, vahel on tunne, et PR-inimesed teevad meil poliitikat rohkem kui poliitikud. Aga see on täiesti käest läinud.