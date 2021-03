Eestis on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitstud enam kui 200 000 inimest

„Nii sel kui järgmistel nädalatel keskendume jätkuvalt ennekõike üle 65-aastaste ja COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisele. Kaitstes kõrge ea või tervise tõttu COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid aitame hoida ära koroonaviirusest tingitud rasket haigestumist ja suremust ning tervishoiusüsteemi ülekoormust,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Vaktsiine saabub järgmiste nädalate jooksul Eestisse varasemast enam, kuid endiselt veel piiratud koguses. Seetõttu on oluline, et kasutaksime iga vaktsiinidoosi, sealhulgas neid, millest keegi on ootamatult loobunud, nende inimeste kaitsmiseks, kes seda kaitset kõige enam vajavad. Mida kiiremini me suudame kaitsta vaktsineerimisega riskirühmadesse kuuluvaid inimesi ja kõiki üle 65-aastaseid, seda kiiremini leevendame koormust tervishoiule, et saaksime liikuda järk-järgult tagasi meile harjumuspärase elukorralduse juurde.“