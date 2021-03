FOTOD | Viljandi bussipeatustes reklaamitakse kroonaviiruse raviks MMS-i

Viljandi linnavalitsusest öeldi Delfile, et nemad ei ole nende reklaamide päritoluga kursis.

Teatavasti on kloordioksiid mürgine aine, mis haigusi ei ravi. MMS-il on mikroobe hävitav toime ning seda kasutatakse valgendajana, kõvade pindade desinfitseerimiseks ja vee puhastamiseks tingimustes, kus pole saada puhast joogivett. Oma olemuselt on kloordioksiid biotsiidina käsitletav aine.