FOTOD | Viljandi bussipeatustes reklaamitakse koroonaviiruse raviks MMS-i

Esimene kaebus reklaamide kohta laekus Tarbija ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) täna hommikul kella 10 ajal. „Me näeme, et reklaam ei vasta reklaamiseadusele, kuivõrd sisaldab teavet, mis viitab veebilehele, kus esitatakse valeteavet kloordioksiidi kohta, mis võib mõjutada inimese tervist. Kaalume nii selle reklaami kui seal sisalduva väärinfo kõrvaldamise võimalusi ning reageerime esimesel võimalusel,” ütles ameti pressiesindaja Airi Ilisson.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et imestas, kui selliseid reklaame linnaruumis nägi. „Ma ei uskunud oma silmi. Minu arvates on selline reklaam ebaeetiline ja moraalinorme rikkuv ning minu hinnangul läheb see vastuollu ka reklaamiseadusega,“ sõnas Timpson, „Head inimesed, saage aru, meil on koroonakriis. Olge palun mõistlikud!“

Linnapea lisas, et andis linnavalitsuse menetlusspetsialistile korraldused teha reklaamid paigaldanud ettevõttele ettekirjutus need eemaldada. Ka Pärnu linnavalitsuse hinnangul on see reklaam reklaamiseadusega vastuolus ning need paigaldanud ettevõttel Siris paluti need eemaldada.

Reklaamibüroo endal vastutust ei näe

Vaktsiinivastastele pinda müünud reklaamibüroo Siris müügijuht Harri Ots ütles Delfile, et nad on nõus küsimustele vastama vaid kirjalikult. Enamikud esitatud küsimused jäeti siiski vastusteta.

Küll aga sõnas Siris juhatuse liige Risto Vanatoa mitmele ajakirjanikule saadetud lühikeses kommentaaris, et reklaamkampaania kujundus kontrolliti enne trükki ning selle käigus ei tuvastanud Siris vastuolu reklaamiseadusega, sest "konkreetselt plakatil olev informatsioon ei kutsu üles inimeste tervist ega keskkonda kahjustavatele tegevustele". Nende hinnangul oli reklaami näol tegemist kodulehe turunduskampaaniaga.

"Paraku kodulehel olev informatsioon on küsitav ja võib tekitada erinevaid arvamusi, mis ei tähenda, et Sirise reklaamiosakond peaks võtma selle eest vastutuse," lisas Vanatoa.