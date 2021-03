BLOGI JA FOTOD | Laialdaselt levib koroonaviiruse UK tüvi. Tuvastatud on 19 LAV tüve juhtu, mille vastu vaktsiinid väga efektiivsed pole

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on Eestis tuvastatud 19 Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) koroonaviiruse tüve juhtumit, neist 18 on sisse toodud. Härma märkis, et LAV-i tüvi ei ole niivõrd agressiivse levikuga nagu Briti tüvi, ka teiste riikide kogemus on näidanud, et LAV-i tüvega seostuvad pigem lokaalsed puhangud.

"On teateid, et vaktsiinid ei ole nii tõhusad selle tüve vastu, aga see ei tähenda, et need kasutud oleks," sõnas Härma.

Ärileht kirjutas eile, et Euroopa Liit on praeguse seisuga Pfizeriga kokku leppinud, et selle aasta jooksul saadakse plaanitud 500 miljoni doosi asemel 600 doosi koroonavaktsiini. 10 miljonit lisadoosi annaks Pfizer Euroopa Liidu käsutusse juba enne juuni lõppu.

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid olid varem kokku leppinud, et lisadoosid jagatakse vastavalt riikide elanike arvule.

Seni tundus, et Euroopa Liidu liikmesriigid nõustuvad üks-kaks miljonit lisadoosi jagama eelisjärjekorras riikidele, kus on vaktsineerimise või pandeemia levikuga tõsiseid probleeme. Politico andmetel peetakse Brüsselis taolisteks riikideks hetkel Lätit, Bulgaariat, Horvaatiat, Slovakkiat ning Eestit.

Kiik kommenteeris, et 10 miljoni lisadoosi jaotuskava ei ole veel kokku lepitud, seega ei osanud ta öelda, kui suure osa sellest saab Eesti. Ta lisas, et läbirääkimised sel teemal käivad. "Kõige väärtuslikum valuuta on vaktsiin. See tekitab pingeid ja debatte nii meil Euroopas kui ka maailmas," sõnas ta.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar sünas, et on võimalik, et otsus võtta kasutusele nn roheline pass, võiks tulla juunis. "Selle rakendamine on väljakutse paljudele Euroopa Liidu riikidele. Oleme Eestis võtnud eesmärgiks, et võimalikult kiiresti, turvaliselt digitaalseid andmeid inimese kätte andma," rääkis ta. "Loome vaktsiini sertifikaadi, tuginedes digiloos olevatele andmetele.

Killar ütles, et soov on luua ka testi- ja läbipõdemise sertifiaat. "Aprilli lõpuks tahame olla sertifikaadiga valmis," märkis ta.