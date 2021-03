Andrus Ansip presidendiks ei soovi, vaatab hoopis Jaak Aaviksoo ja Ülle Madise poole

"Kui oled üheksa aastat olnud täitevõimu juht, siis pretendeerida pelgalt esindusfunktsioonide täitmiseks – see ei oleks kindlasti see, kus ma ise tunneksin ennast hästi," tõi Ansip esimeseks põhjuseks.

"Teiseks annan endale aru, et Eesti rahva kannatust on [Andrus Ansipiga] proovile pandud üksjagu ja mina seda enam proovile panna ei tahaks," lisas ta.

Ühtlasi leidis Ansip, et ei ole veel nii eakas, et sooviks isiklikest seisukohtadest loobuda. "Tahaksin olla vaba ja arvata poliitikast nii nagu mu süda arvab. Inimene, kes tahab saada presidendiks, peaks olema kõigi poliitiliste jõudude suhtes sõnades leebem. Mina pole seda olnud ja olgu see veelkordseks kinnituseks, et ma ei pretendeeri sellesse ametisse."