WHO: on vaja lisauuringuid koroonaviiruse laborilekke teooria lõplikuks välistamiseks

USA ja mitmed teised riigid on süüdistanud Hiinat selles, et ta pole WHO-le piisavalt andmeid andnud. Peking on viiruse laborilekke väiteid tagasi tõrjunud, vahendab BBC News.

WHO ja Hiina ekspertide teisipäeval avaldatud raportis öeldakse, et laborileke on ülimalt ebatõenäoline ja viirus kandus ilmselt nahkhiirtelt inimesele üle vaheperemeheks olnud looma kaudu.

Dr Tedros ütles aga eile, et teooria, et viirus võis tulla lekkest laboratooriumist, „vajab edasist uurimist potentsiaalselt lisamissioonidega, kaasates spetsialistidest eksperte”.

„Las ma ütlen selgelt, et mis puudutab WHO-d, jäävad kõik hüpoteesid lauale,” lisas Tedros.

Viirus tuvastati esimest korda Hiina Hubei provintsis Wuhanis 2019. aasta lõpus. Rahvusvaheline ekspertide meeskond sõitis sinna tänavu jaanuaris, et viiruse päritolu uurida.

Nende uuringud toetusid proovidele, mille andsid Hiina ametnikud, aga Tedros ütles, et meeskonnal oli raskusi toorandmetele ligipääsemisel, ning kutsus kiiremale ja põhjalikumale andmete jagamisele tulevikus.

Meeskond uuris kõiki võimalusi, sealhulgas üht teooriat, et viirus pärineb Wuhani viroloogiainstituudist, mis on üks maailma juhtivaid nahkhiirte koroonaviiruste kogujaid, säilitajaid ja uurijaid.

WHO raportile reageerides väljendasid USA ja veel 13 riiki muret ja kutsusid Hiinat andma ekspertidele täieliku ligipääsu kõigele.

WHO uurimismeeskonna juht Peter Ben Embarek ütles eile, et meeskond tundis end poliitilise surve all olevat, sealhulgas väljastpoolt Hiinat, aga teatas, et talle ei avaldatud survet millegi meeskonna lõppraportist eemaldamiseks.

Embarek kinnitas ka, et meeskond ei leidnud mingeid tõendeid selle kohta, et Wuhani laboratooriumid oleksid viiruse levikuga seotud.

Embarek ütles ka, et on täiesti võimalik, et juhtumeid oli Wuhani piirkonnas juba 2019. aasta oktoobris või novembris. Hiina teavitas WHO-d juhtumitest 3. jaanuaril, kuu pärast esimest teatatud nakatumist.

Hiina on alati tõrjunud väiteid, et viirus on pärit laborist, ja väidab, et kuigi Wuhanis tuvastati esimesed juhtumid, ei pruugi see olla koht, kust viirus pärit on. Hiina riikliku meedia sõnul võis viirus Wuhani saabuda sissetoodud külmutatud toiduga.