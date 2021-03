Brasiilias astusid protestiks president Bolsonaro vastu tagasi sõjaväe väeliikide juhid

Bolsonaro populaarsus on tema tegevusetuse tõttu koroonaviiruse vastu järsult kukkunud. Kaks aastat tagasi võimule tulnud paremäärmuslane on olnud pidevalt karantiinimeetmete vastu, väites, et nende kahju majandusele on suurem, kui koroonaviiruse enda oma.