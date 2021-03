Saksamaa peatas AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise alla 60-aastastel

„Positiivne sõnum on, et AstraZeneca vaktsiiniga tuleks jätkata 60. eluaastani jõudnud inimeste vaktsineerimist,” ütles tervishoiuministrite konverentsi eesistuja, Baieri tervishoiuminister Klaus Holetschek. „Uuringud näitavad jätkuvalt, et see vaktsiin on efektiivne ägedate haigushoogude vastu. Meil on vaja, et see oleks efektiivne kolmanda laine ja ohtlike viirusmutatsioonidega silmitsi olles, meil on seda vaja kiiresti edasiliikumiseks.”