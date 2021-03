Erakondade reitingud: Keskerakond ja EKRE vahetasid kohad

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlevad iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,2%, Keskerakonda 19,9% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 19% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakond jätkab niisiis liidrina, ent nende toetus on märtsi alguse tipuga võrreldes 1,3% madalam. Samas edu Keskerakonna ees on praegu 14,3%.