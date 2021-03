FOTOD | Ehitustööd on Tallinnasse Tartu maantee juurde väikese veesilma tekitanud

Verston Ehituse osaühingu projektijuht Kimmo Paap selgitas, et tegemist on Sossi kvartali ehitustöödega. "Ehitustööde käigus renoveeritakse Sossi kvartali teed ja tehnovõrgud. Kaevikusse kogunenud vesi on pinnasevesi ja sademed ning selle tase on tingitud aastaajast, mis hetkel Eestis valitseb," kõneles Paap.