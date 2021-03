Aja digiregistratuuris saab broneerida nende tervishoiuteenuse osutajate ja perearstide keskustesse, mis on liitunud üleriigilise digiregistratuuri lahendusega ning seal oma vabad vaktsineerimise ajad avalikuks teinud.

Ometi on eelnev kogemus näidanud, et suure kasutajakoormuse all ei pea digiregistratuur vastu – sisse logimine võtab tavapärasest kauem aega või katkeb ligipääs lehega sootuks.