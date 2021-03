Moskva oblastis võttis mees politseinikud vastu automaaditule ja granaatidega

Petrova sõnul saabusid politseinikud ja Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse ( FSB ) töötajad eramaja juurde, et kontrollida informatsiooni 1960. aastal sündinud kohaliku elaniku ebaseadusliku relvade käsitlemise kohta, vahendab Interfax.

Interfaxi allika teatel peetigi mees kinni ja keegi kannatada ei saanud. Uurimiskomitee teatel on aga mees üksi majja barrikadeerunud.

Esialgsetel andmetel on mees jahihuviline ja teda kahtlustatakse ebaseaduslikus relvade omamises.

Interfaxi allikas teatas varem, et mees lasi majast välja tütre ja lapselapse, jättes pantvangi tütre mehe.

Teine allikas ütles Interfaxile, et tegemist on pensionäriga ja juhtum sai alguse sellest, kui tema juurde saabusid Venemaa rahvuskaardi litsentseerimise ja lubade andmisega tegelevad töötajad, et kontrollida tema relvi.