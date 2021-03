Tõnis Mölder plaanib STS-laadimise korra muutmist

Kui valitsus määruse muutmise heaks kiidab, oleks edaspidi STS-toimingud lubatud ainult selleks määratud ankrualadel. Määruse „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise kord“ muutmisega jääks nimekirjast välja need ankrualad, mis asuvad täielikult või osaliselt hoiualadel ning kuhu polnud sellised tegevused nende ankrualade moodustamisel planeeritud.

Möldri sõnul on ekslik täna Postimehes avaldatud tõlgendus, just kui uue määrusega muutuks olukord STS-tegevuses kuidagi leebemaks. "Vastupidi - uue määrusega väheneb STS-tegevuse võimalikkus 19 ankuralalt ühele. Lisaks on lubatud LNG ja LPG tegevus ainult kolm ankrualal. Seega ühtegi ankruala STS-toimingute tegemiseks määruse muutmise heakskiitmisel ei lisanduks," rääkis minister.