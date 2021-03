Loksast on saanud uus koroonapealinn Eestis. Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 3463, Eesti keskmine aga 1364, mis on pea kaks ja pool korda väiksem Loksa näidust.

Loksa meer Värner Lootsmann rääkis Delfile, et suure nakatumise peamine põhjus peitub selles, et paljud käivad tööl Tallinnas ja mujal, kusjuures tootmistööl, kasutades selleks ühistransporti. See tähendab, kodust töötamise võimalust paljudel lihtsalt ei ole.