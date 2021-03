Valitsus pikendab piiranguid esialgu 25. aprillini. Kuu keskel arutatakse, kas hakata piirkonniti koole avama

Haridusminister Liina Kersna sõnul otsustas valitsus täna pärast kohtumist teadusnõukojaga pikendada kõiki kehtivaid piiranguid 25. aprillini.

"Teadusnõukoda tegi ettepaneku, et alates 26. aprillist ehk pärast koolivaheaega võiks kaaluda piirkonniti, kus on väiksem nakatumine, koolide avamist," rääkis Kersna. "Selle ettepaneku juurde tuleme tagasi kahe nädala pärast".

"Kardetavasti hakkavad inimesed koolivaheajal rohkem ringi sõitma, lähevad välismaale puhkusreisidele ja see tekitab nakatumises taas tõusu," tõdes Kersna. "Nii et ma väga palun, et sel kevadel veedaksime koolivaheaja peamiselt pereringis, õues kevadet nautides - ikka selleks, et lapsed saaksid sel kevadel ka kontaktõppele tagasi minna."

Kersna nentis, et nakatumine langeb praegu kõikjal Eestis ning nakatumiskordaja R-gi kukkus allapoole ühte, kuid see on esialgne trend. "Me väga loodame, et 13. aprillini selline langemine ka jätkub ja me saame piirangute leevendamist kaaluda," ütles Kersna.

Kersna sõnul ei teinud teadusnõukoda täna veel valitsusele konkreetseid ettepanekuid, mis piirkondades koole lahti võiks tegema hakata ega öelnud ka seda, milline see nakatumise tase täpselt peaks olema.

"Aga ma saan aru teadusnõukoja üldisest hoiakust, et kui üldiselt piirkonniti piiranguid leevendada - näiteks teha spaad Lõuna-Eestis lahti, aga jätta Põhja-Eestis kinni - siis me teame, et inimesed hakkavad liikuma üle Eesti lõunasse spaadesse ja veavad viiruse laiali. Aga koolide puhul selline oht puudub. Me ei vii oma lapsi teise piirkonda kooli," selgitas Kersna koolide piirkonniti avamise loogikat.

Kersna rõhutas, et distantsõppel on osale õpilastest väga negatiivne mõju ja iga kontakttund on nende jaoks oluline. "Kui me vähegi saame kuidagi kontaktõpet taastada, ka piirkonniti, võiks seda teha," leidis haridusminister Liina Kersna kokkuvõtvalt.