Haaberstis purjuspäi romuralli korraldanud naine sai pokrist välja. Uurimine jätkub

"Laupäeva hommikul Haaberstis alkoholijoobes autoroolis istunud ja sõites kümmet pargitud sõidukit kahjustanud 45-aastasel naisel puuduvad kehtivad karistused, kuid tal on varasemaid kokkupuuteid politseiga seoses alkoholi tarvitamisega," sõnas PPA pressiesindaja Kristjan Lukk Delfile.

"Pärast õnnetust toimetati naine kainenema ning pühapäeval peeti ta kuriteos kahtlustatavana kuni 48 tunniks kinni. Tema joove oli sedavõrd suur, et juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust," lisas ta.

Nüüdseks on naine vabadusse pääsenud. Prokuratuurist selgitati Delfile, et juht on varem karistamata, mistõttu puudusid alused taotleda tema vahi alla võtmist eeluurimise ajaks.

Kristjan Lukk toonitas, et lisaks karistusele toimepandud kuriteo eest ja materiaalse kahju hüvitamisele on selle juhtumi puhul kindlasti oluline leida lahendus ka alkoholi tarvitamisega seotud probleemidele.

Kohalik: esiti avasin, et prügiautod kolistavad

Näotu vahejuhtum Haaberstis Noorkuu tänaval leidis aset laupäeval kella 11 paiku. "Kuulsin hommikul toast, et mingi pauk käis ja arvasin, et prügiautod kolistavad. Hiljem sain kõne politseilt, et mu autot on maja ees rihitud," kommenteeris juhtunut anonüümseks jääda sooviv Noorkuu tänava elanik.

Ta lisas, et õnneks pääses tema auto leebelt, vaid kerge mõlgiga. "Seal osad autod on ikka sellised, et need enam ei sõida," ütles ta.