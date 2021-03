Mereväele hangitakse meeskonnata seilata suutvad uued laevad

Kaitsehangete lähiaastate üks peaeesmärk on tõsta merevõimekust ning suurendada projektide hulka, kus asju hangitakse mitme riigi peale koos. Juba lähiajal teatavad Eesti ja Läti näitena soovist ehitada uusi, mitmete kasutusvõimalustega mereväealuseid, mis oleksid võimelised seilama Läänemerel ka meeskonnata.

Projektiga on kaitseministeeriumil väga suured plaanid. Uuenduslikuks lähenemiseks kavatsetakse taotleda toetust ka Euroopa kaitsefondist. Eesti ei taha jääda maha liitlastest, kes näevad, et tuleviku kaitsevõimete arendamises mängib suurt rolli teadus- ja arendustöö osakaalu kasvatamine.

Kaitseminister Kalle Laanet rääkis täna Delfile, et lähinädalatel on oodata suuri uudised merevõimekuse arendamise kohta järgmistel aastatel, mis järgneb suurtele viimaste aastate investeeringuprogrammidele.

„Viimase kümnendi jooksul on kasutusele võetud uued jalaväe lahingumasinad, keskmaa ja pikamaa tankitõrjerelvad, arendati välja lühimaa õhutõrje. Lähiaastatel vaatame kindlasti sinnapoole, kuidas suudaksime oma merevõimekust tõsta,“ ütles Laanet.