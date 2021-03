GRAAFIKUD | Terviseamet: suri 17 koroonahaiget. Ööpäevaga lisandus 1202 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 714 inimesel. 536 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1344,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,4%.

Ööpäevaga suri 17 haigestunut. 17 on kurb rekord. Varasemalt on kahel korral ööpäeva jooksul surnud 15 nakatunut (jaanuari keskel; nädal tagasi, 23. märtsil). Kokku on Eestis surnud 896 koroonaviirusesse nakatunud inimest.