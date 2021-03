ERISAADE | Laanet: kaitseväkke tulevad vaktsineerimist nõudvad ametikohad. Igal pool ei saa olla „Eestimaa vabahärra“

Rääkides tulevikust aga oli ta veendunud, et teatud kaitsevaldkonna ametikohtadel muutub koroona vastu vaktsineerimine töö tegemise eelduseks. „Minu isiklik seisukoht on, et tulevikus teatud ametikohtadel töötamise puhul oleks vaktsineerimine kohustuslik. See tuleb ametijuhendisse sisse kirjutada. Tahame või ei taha, kõigil ametikohtadel ei saa olla nö Eestimaa vabahärra,“ märkis ta.

Vaktsineerimisega on 26. märtsi seisuga tema sõnul olukord järgmine: esimese doosi on saanud 1925 teenistujat, kellest 403-l on vaktsineerimine lõpule viidud. „Prioriteedid on seatud sedasi, et eelkõige saavad vaktsiinid need, kes on seotud Eesti kaitsevõime tagamisega. See ei ole kohusluslik, kuid on tungivalt soovituslik,“ seletas Laanet.

„Kui räägime kaitseväest, siis põhiprobleemiks on olnud ajateenistujad, kes nädalavahetusel käisid kodus. Tagasi tulles toovad nad need riskid ka siis sisse. Praegu, nagu kogu Eestiski, on numbrid kahanemas. Kasutusele on ka võetud tõsisemad meetmed, isoleeritud ja piiratud nädalavahetusel väljapääsulubasid. See kindlasti ei ole meeltmööda ajateenijatele aga ega meil muud suurt teha pole,“ märkis minister.

Kaitseminister Kalle Laanet andis Delfi „Erisaates“ ülevaate, milline on olukord koroonaviirusega ning vaktsineerimisega kaitsevaldkonnas. Ta tõi esile, et kaitseministeeriumis on väga ranged koroonavastased ohutusmeetmed andnud head tulemust – terve aasta jooksul on ametnikest vaid kaks saanud positiivse testivastuse.

Kaitseminister Kalle Laanet on kohe-kohe suundumas visiidile Malisse, kus Eesti kaitseväelased koos Prantsusmaa sõduritega stabiilsust tagatakse. Seetõttu pole ta viimase nädala jooksul saanud mitte üksnes AstraZeneca koroonavaktsiiini, vaid terve rea süste, mis kõik on kohale minekuks vajalikud. Laanet rääkis Delfi „Erisaates“ koroona ja vaktsineerimise seisust kaitseväes ja ennustab, et tulevikus muutub vaktsineerimine osadel ametikohtadel kohustuslikuks. Analüüsides hetke kõige olulisemaid julgeolekuriske seletas kaitseminister, et eriti tähelepanelikult peaks jälgima arenguid Valgevenes. Saatejuht on Raimo Poom.

„Võtame kasvõi selle, et kui lähed välismissioonile Aafrikasse, siis peavad olema teatud vaktsiinid tehtud. Minu enda näitel – täna õhtupoole lendame delegatsiooniga Malisse. Ka mina olen saanud ühe doosi AstraZeneca koroonavaktsiini, rääkimata kõigist teistest vaktsiinidest, mis mulle siis viimase nädala jooksul tehtud on. Kui olen kohustatud sinna minema, siis pean need vaktsiinid tegema. Tahan või ei taha!“

Praeguseks on ilmselge, et vaktsineerimine pole enam kitsalt rahvatervise küsimus. Selles osas on näha Eesti idanaabrist Venemaa aktiivset tegevust Euroopa vaktsiinide aluseta mustamisel, üritusi poetada oma Sputnik V vaktsiini ja sellega lõhestada ühiskondi ning tekitada ohtlikku usaldamatust. Nädala alguses langes juba esimene valitsus osaliselt Vene vaktsiiniskandaali tõttu Euroopas, Slovakkias. Kaitseminister Laanet nõustus, et pandeemiast tingitud tervisekriis võib areneda hoopis millekski muuks.

„Olen päri, et kui räägime COVID19 kriisist, siis tervisekriisist on lihtne saama sotsiaalne kriis, sellest omakorda sotsiaalmajanduslik kriis ja sellest tulenevalt võivad tekkida igasugused väljaastumised, mis mitmes riigis on toimunud.“

„Isiklikult vaatasin juba enne kaitseministriks saamist väga teravalt, mis toimub meil Ida-Virumaal. Eriti veel eelmise suve jooksul. Oli selge, et pandeemia teine laine tuleb ja kuidas see mõjutab meie inimeste vaimset ning füüsilist tervist suure naabri külje all Ida-Virumaal.“

„Kogu see vaktsiinipropaganda, mida Vene Föderatsioon on külvanud üle Euroopa ja ka natuke üle maailma ning mis on viinud ka praktiliselt ühe valitsuse, siis nende eesmärk on ju tekitada segadust. See töötab nende jaoks nagu kahe teraga mõõk, sest lubades hulganisti vaktsiini erinevatele riikidele ja mitte oma lubadusi täites, toob see neile ka negatiivset mainet. Aga nad saavutavad oma eesmärgi tekitades segadust,“ lausus laanet.