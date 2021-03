ERISAADE | Laanet: kaitseväkke tulevad vaktsineerimist nõudvad ametikohad. Igal pool ei saa olla „Eestimaa vabahärra“

Kaitseminister Kalle Laanet rääkis Delfi „Erisaates“ koroona ja vaktsineerimise seisust kaitseväes ja ennustab, et tulevikus muutub vaktsineerimine osadel ametikohtadel kohustuslikuks. Analüüsides hetke kõige olulisemaid julgeolekuriske seletas kaitseminister, et eriti tähelepanelikult peaks jälgima arenguid Valgevenes. Saatejuht on Raimo Poom.

Kaitseminister Kalle Laanet andis Delfi „Erisaates“ ülevaate, milline on olukord koroonaviirusega ning vaktsineerimisega kaitsevaldkonnas. Ta tõi esile, et kaitseministeeriumis on väga ranged koroonavastased ohutusmeetmed andnud head tulemust – terve aasta jooksul on ametnikest vaid kaks saanud positiivse testivastuse.

„Kui räägime kaitseväest, siis põhiprobleemiks on olnud ajateenistujad, kes nädalavahetusel käisid kodus. Tagasi tulles toovad nad need riskid ka siis sisse. Praegu, nagu kogu Eestiski, on numbrid kahanemas. Kasutusele on ka võetud tõsisemad meetmed, isoleeritud ja piiratud nädalavahetusel väljapääsulubasid. See kindlasti ei ole meeltmööda ajateenijatele aga ega meil muud suurt teha pole,“ märkis minister.

Vaktsineerimisega on 26. märtsi seisuga tema sõnul olukord järgmine: esimese doosi on saanud 1925 teenistujat, kellest 403-l on vaktsineerimine lõpule viidud. „Prioriteedid on seatud sedasi, et eelkõige saavad vaktsiinid need, kes on seotud Eesti kaitsevõime tagamisega. See ei ole kohusluslik, kuid on tungivalt soovituslik,“ seletas Laanet.

Rääkides tulevikust aga oli ta veendunud, et teatud kaitsevaldkonna ametikohtadel muutub koroona vastu vaktsineerimine töö tegemise eelduseks. „Minu isiklik seisukoht on, et tulevikus teatud ametikohtadel töötamise puhul oleks vaktsineerimine kohustuslik. See tuleb ametijuhendisse sisse kirjutada. Tahame või ei taha, kõigil ametikohtadel ei saa olla nö Eestimaa vabahärra,“ märkis ta.