FOTO | Pätitemp Mustamäel: vandaalid laamendasid Sütiste parkmetsa puhkeplatsil

"Loodame, et see distsiplineerib pikniku pidajaid ja aitab potentsiaalseid rikkujad ennetavalt korrale kutsuda. Ühtlasi kutsun kõiki mustamäelasi üles, see on meie kõigi ühine vara ja elukeskkond: kui Te juhtute nägema, et keegi vandaalitseb, siis informeerige sellest patrulli või helistage mupo abitelefonil number 14410," ütleb Laats.