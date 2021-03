Ruth Kalda: koroonavaktsiinide mõju püsib vähemalt aasta

Hea uudis on aga see, et kui detsembris alustati Eestis vaktsineerimisega, oli teadmine, et kaitse püsib vähemalt pool aastat, siis nüüdseks võib rääkida juba aastasest kaitsest.

"Täna võime juba öelda, et umbes aasta aega on see kaitse, sest aasta on vaktsiinide kliinilistest uuringutest möödas. Aja jooksul selgub, kas see kaitse on ka pikem," ütles Kalda.