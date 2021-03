Eesti toetab humanitaarabi jõudmist Süüriasse

Süüria konflikt on kestnud kümme aastat ja hoolimata rahvusvahelistest pingutustest kestab sõda ikka veel. „Eesti nõuab Süürias üleriigilise relvarahu kehtestamist. Mõistame hukka sealse režiimi teod ja Venemaa eelmise nädala rünnakud Süüria loodeosas,“ ütles välisminister Liimets oma sõnavõtus. „Eriti kahetsusväärne on rünnak Aleppo lähedal asuvale haiglale – see on tõsine rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine.“

Minister rõhutas, et piiriülese humanitaarabi mehhanismi mandaadi pikendamine selle aasta juulis on eluliselt tähtis, et abi jõuaks miljonite inimesteni. Eriti oluline on selle jätkamine pandeemia oludes. Täna on miljonid inimesed, sealhulgas lapsed, olnud sunnitud oma kodudest lahkuma ning elama põgenikelaagrites, kus neil on puudus kõigest eluks vajalikust, ning piiratud on juurdepääs nii toidule kui ka arstiabile. Piiriülese abi peatamisel võivad olla katastroofilised tagajärjed. Seni ei ole Süüria režiim suutnud tagada rindeülese abi kohale jõudmist, eelkõige riigi põhjaosas.