ERISAADE | Joel Starkopf haiglate olukorrast: kui meil peaks tekkima paarikümne kannatanuga õnnetus, oleksime hädas

Terviseamet teatas täna hommikul, et üle Eesti on haiglates ravil 725 koroonaviirusega nakatunud patsienti. "Prognoosid ütlevad, et ei ole võimatu, et haiglaravi vajavate haigete arv tõuseb 800ni või veel kõrgemaks," ütles Starkopf Delfi "Erisaates", tõdedes samas, et selline prognoosimine pole täpseim tegevus. "Praegu arvame, et ees on paar nädalat üpris sarnast perioodi, kus haiglaravi vajavate inimeste arv väga palju ei muutu - jääb sinna 700 kanti. Püüame sellega toime tulla."