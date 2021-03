Metsakalmistule rajatakse uued trepid

„Möödunud suvel ehitati Metsakalmistule kaks uut treppi, nüüd tuleb neile lisa ning sellel nädalal alustataksegi kauaoodatud treppide ja trepistike uuendamisega. Kokku rajatakse neli uut treppi ja trepistikku. Tööde käigus lammutatakse olemasolevad trepiastmed ja paigaldatakse uued,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et vanad trepiastmed on lagunenud, ebatasased ja osaliselt maasse vajunud. „Samuti paigaldatakse uute treppide äärde käsipuud, kuhu on trepist üles või alla liikudes hea toetuda ning nende üle tunnevad heameelt just eakamad kalmistul käijad,” lisas linnaosavanem.