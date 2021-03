Maakeeli on KAH alad traditsioonilised marja- ja spordimetsad, mis on üldiselt inimeste kodude lähedal ja kus kohalikud on harjunud vaba aega veetma.

Kohalike kaasamine on kena ja viisakas - kutsuda ühise laua taha metsade saatuse üle arutama kohalikke, kellele on kodumetsad kallid, ja kuulata ära nende ettepanekud. Kuid ilma kohalike ettepanekuteta on raiekavad juba tehtud, hoolimata sellest, et valdades pole valmis üldplaneeringud, milles KAH alad üldse kindlaks määratakse.