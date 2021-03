AP: WHO-Hiina raportis öeldakse, et koroonaviirus levis loomadelt inimestele, laborileke on ebatõenäoline

Raporti avaldamist on korduvalt edasi lükatud, mis tõstatab küsimusi selle kohta, kas Hiina pool on püüdnud järeldusi kuidagi kallutada, et hoida ära Hiina pandeemias süüdistamine. WHO ametnik ütles eelmisel nädalal, et raporti avaldamist on oodata lähipäevil.

AP teatab, et sai täna oma valdusse raporti pea lõpliku versiooni ühelt Genfis baseeruvalt diplomaadilt WHO liikmesriigist, Pole selge, kas raportit enne ametlikku avaldamist veel muudetakse.

Uurijad loetlesid neli stsenaariumi tõenäosuse järjekorras. Nad jõudsid järeldusele, et tõenäoline või väga tõenäoline on ülekandumine teise looma kaudu. Otsest ülekandumist nahkhiirtelt inimestele hindasid nad tõenäoliseks ning märkisid, et levik külmutatud toiduainete kaudu on võimalik, aga mitte tõenäoline.

Covid-19 põhjustava viiruse lähim sugulane on leitud nahkhiirtel, kelle kohta on teada, et nad koroonaviirusi kannavad. Raportis öeldakse aga, et evolutsiooniline distants nende nahkhiireviiruste ja SARS-CoV-2 vahel on hinnanguliselt mitu aastakümmet, mis viitab puuduvale lülile.

Raportis öeldakse, et väga sarnaseid viirusi on leitud pangoliinidel, aga märgitakse ka, et Covidi viirusega nakatuvad ka mingid ja kassid, mis viitab sellele, et kandjad võivad olla nemad.

Raport põhineb suuresti WHO rahvusvaheliste ekspertide meeskonna külaskäigul Hiina linna Wuhani, kus Covid-19 kõigepealt tuvastati.