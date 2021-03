Tartu ülikooli psühholoogia eriala magistrandid pakuvad koroonaosakondade töötajatele psühholoogilist nõustamist

Haiglate koroonaosakondade töötajatel on erakordselt pingeline aeg. Kui psühholoogilised pinged kuhjuvad, ohustavad töötajaid läbipõlemine, töövõime langus ja vaimsed häired. Selle ennetamiseks ja leevendamiseks asutasid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi magistrandid MTÜ Nõustamispesa, mille eesmärk on pakkuda Eesti haiglate koroonaosakondade töötajatele emotsionaalset tuge, kuulata nende muresid ning otsida lahendusi.

Nõustamispesa juhatuse liikme Anna Helena Ursula Allvee sõnul saavad koroonakriisi leevendamisele peale arstitudengite kaasa aidata ka teiste erialade üliõpilased. „Asutasime Nõustamispesa soovist aidata Covid-19 osakondade töötajaid oma oskuste, tahte ja võimalustega. See on see, mida meie psühholoogiatudengitena saame pakkuda, et praegust kriisiolukorda natuke pehmendada,“ ütles Allvee.