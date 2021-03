Soome riigikontrolli peadirektorile on ostetud riigi kulul enam kui 4700 euro eest iluteenuseid

Tähelepanuväärne on Ilta-Sanomate sõnul see, et Yli-Viikarile on ostetud 918 euro eest stilistiteenust, mis ei ole olnud otseselt seotud ühegi tööülesandega.

Ilta-Sanomat kirjutas varem, et Yli-Viikari ostis 2019. aasta 10. jaanuaril Living Day Spast krediitkaardiga 174 eurot maksnud „soengutegemise treeningu”, mis oli asutuse väitel „pildistamise üldist visuaalset õnnestumist toetav tervik”.

2019. aasta veebruaris maksis VTV 744 euro suuruse arve, mis sisaldas kolmel korral stilistiteenuse kasutamist 2018. aasta 14. septembril, 2018. aasta 3. detsembril ja 2019. aasta 15. jaanuaril.

VTV selgitusest ei ilmnenud, millise tööülesandega need stilistiteenused seotud olid. VTV halduse ja ressursside eest vastutav direktor Tuula Sandholm täpsustas, et ostud on seotud „soengutegemise, riietumise ja muu visuaalse väljanägemisega seotud treeninguga”.

Sandholmi sõnul püüti nende ostudega toetada Yli-Viikari õnnestumist pildistamistel ja esinemistel.

Riigi kulutuste üle järelevalvet teostavas ametkonnas on viimastel aastatel panustatud aastaraamatute fotodesse. Selgub, et Yli-Viikarile on aastatel 2019 ja 2020 aastaraamatu jaoks stilistiteenust ostetud kokku 1902 euro eest.

2020. aasta 2. juunil ostis VTV grimeerija ja meigikunstnikuna tuntud Raili Hulkkoneni ettevõttelt meikimis- ja stilistiteenuseid 744 euro eest. VTV põhjendas seda ostu pildistamisega aastaraamatu jaoks.

Samal päeval osteti VTV arvel ettevõttelt Sydämen Pohjasta Oy juuksuriteenuseid 210 euro eest.

Arvele oli kirjutatud „Tytti Yli-Viikari juuksuriskäik” ja viidati taas pildistamisele aastaraamatu jaoks. Peadirektorit kaunistati seega mullu aastaraamatu jaoks kokku 954 euro väärtuses.

2019. aastal läks aastaraamatu jaoks pildistamine ametkonnale maksma 948 eurot.

VTV arvel on ostetud meikimisteenuseid ka enne Yli-Viikari esinemisi meedias.

2020. aasta 14. detsembril pildistas Yli-Viikarit agentuur Lehtikuva. Sellele eelnenud meikimine maksis ametile 372 eurot.