Kas kohalike omavalitsuste valmimised tuleks koroonaviiruse leviku tõttu edasi lükata, on küsimus, mille üle on riigikogu koridorides arutatud. Refromierakond ei pea edasi lükkamist mõistlikuks, koalitsioonipartei esimees Jüri Ratas on öelnud, et mõtet tasub kaaluda.