Loodussõbralik t-särk ja mürgivaba trükistuudio

Kauges lapsepõlves oli populaarne animafilm „Kolmanda planeedi saladus“, millest on meelde jäänud, kuidas tegelane Jutulind ütles: „Seitsmes planeet on helesinine planeet.“ Kas see seal nii päriselt oli, ei hakka enam üle kontrollima, aga nende sõnade järgi hakkas peas elama fantaasia „rohelisest“ planeedist, Kuuendast Planeedist. Kuues Planeet on utoopiline fantaasia ühest kaugest kohast, kus loodusega on asjad palju paremad kui hetkel siin Maal. Kuues Planeet on unistus millestki paremast.

Kuna meie värvid on puhtad ja turvalised, siis soovisime samade põhimõtete alusel sättida kogu töötegevuse. Me ei kasuta oma töös lahusteid, aerosoole ega muid mürke, mis tootmiskeskkonda saastaksid (välja arvatud minimaalses koguses puhastuskeemiat). Lisaks on kõik meie pakutavad trükitoorikud orgaanilised ja veganlikud.

Tegeleme põhiliselt särkidele, kuid ka muudele tekstiilidele trükkimisega ja seda nii keskkonnateadlikult ja jätkusuutlikult, kui vähegi oskame. Meie põhiliseks tehnikaks on siiditrükk, mida teeme käsitööna. Lisaks on meil üks DTG-printer ehk teeme ka digitaalset kangatrükki. See võimaldab pakkuda lahendusi, mille jaoks siiditrükk ei sobi. Lisaks üldisele ellusuhtumisele teeb meid loodussõbralikuks just trükivärvide valik, millel on kõrgeimad orgaanilise tekstiilitööstuse sertifikaadid, aga kindlasti ka kõik stuudios toimuv.

Meie veepõhiste värvide puhul on aga sisuliselt tegemist tekstiilipigmentidega, mis imbuvad kangasse ja jätavad tulemuseks õhukese, käele pehme ning hingava tulemuse. Töös ei kasuta me ühtegi muud lahustit peale puhta vee. Samal ajal on töö veepõhiste värvidega oluliselt keerulisem. Veepõhised värvid kuivavad õhu käes ja kipuvad ummistama trükiekraane. Töö peab olema kiire ja läbimõeldud, eriti kui trükkida korraga paljude erinevate värvidega. Alustatud tegevust pooleli jätta ei ole võimalik, sest trükiekraanidesse kuivanud värve sealt enam kätte ei saa!

Siiditrükis, väga üldistades, kasutatakse põhiliselt kahte tüüpi värve, plasti- ja veepõhist. Nagu kirjeldustest võib lugeda, erinevad need omavahel nagu öö ja päev. Plastipõhiste värvidega on tehniliselt väga lihtne trükkida. Samas on need värvid kangas tugevalt tunda – mida suurem on kujutis, seda suurem „plärakas“ kangasse jääb. Päris suured, üle rinna või selja pildid ajavad soojade ilmadega hirmsal kombel higistama ja üldse on tunne, nagu kannaks kilekotti. Plastisoli trükk on sisuliselt plastmassikokteil, mida kandja oma naha vastas kannab. Töö plastipõhiste värvidega käib alati käsikäes lahustite ja muude mürkidega ning neid ei soovitaks kellelgi oma ihu lähedal hoida.

Trükite särkidele loodussõbralike värvidega. Kui haruldane see särgistuudiote puhul on ja mille poolest erinevad sellised värvid tavalistest? Kas nendega on kuidagi teistmoodi ka trükkida?

Samas on ka veepõhistel värvidel vahe. Olenemata sellest, et enamasti on tegemist pigem loodussõbralike toodetega, siis tihti kasutatakse ka nendes koostisosi, mida oleks parem vältida. Meie valitud värvitootja Permaset tagab, et nende värvid on puhtaimad ja täielikult kemikaalivabad. Neile on antud valdkonna kõreim Oekotex Class 1 seritfikaat. Klass 1 tähendab, et nendega võib trükkida isegi beebide ujumisriideid ja need on nii-öelda lutsutamiskindlad.

Eestis on veel mitmeid trükistuudioid, kes veepõhiseid värve kasutavavad, kuid suurem osa pakub põhiliselt siiski soodsat ja lihtsat Plastisoli trükki. Nagu mainisin, ei tähenda veepõhisus automaatselt, et tegemist oleks täiesti puhta tootega. Lisaks arvame ise, et keskkonnateadlikku klienti peaks kindlasti mõtlema panema just muu tegevus, mis stuudios toimub. Kui kõrvuti trükitakse puhaste värvide ja plastiga, mille puhul on õhk täis lahusteid, aerosoolliime ja muud jama, siis kas sellest trükikojast tulnud toode ikka on loodussõbralik ja puhas?

Teil on plaanis taotleda GOTSi sertifikaati. Mida see täpsemalt tähendab ja mida te taotlemisprotsessi käigus tegema peate?

GOTS tähendab Global Organic Textile Standard. Tegemist on sertifikaadiga, mille eesmärk on tagada, et märgistatud toode oleks orgaaniline alates toormaterjalist kuni tootmiskeskkondade ja märgistusteni. Samuti tagatakse sellega, et toode on valmistatud vastutustundlikult ja ausalt, pidades silmas nii keskkonda kui ka töötajaid. Meie soovime sertifikaadi omandamisega anda kinnituse oma klientidele, et nende tooted on tõesti valmistatud loodussõbralikus keskkonnas ilma üleliigse keemiata ning on puhtad ja turvalised kanda absoluutselt kõigile!

Taotlemisprotsessi käigus inspekteeritakse korduvalt kogu meie tegevust alates koostööpartneritest, kelle toorikuid kasutame, kuni äravooluvee analüüsideni. Jälgitakse tööprotsesse ja üldiselt stuudios toimuvaid kõrvaltegevusi.

Kas särkide eest tuleb välja käia tavalisest suurem summa?