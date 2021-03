VILJA KÜSIB | Janek Mäggi: mul oleks väga kahju, kui Jüri Ratasest saaks president

Kaja Kallasele sa vist nõu anna. Millest ent tuleb see, et peaminister ja kõrged riigiametnikud kõnelevad viimasel inimestega, nagu oleksid need debiilikud? Terviseamet juht Üllar Lanno ähvardas suve ära jätta, Kallas liikus samas vees. Mis lahti on?

Ma ei tea, kas see nii hull on. Siis, kui me intervjuud kokku leppisime, küsisin, kas Kaja Kallast kiita tohib, ja sina ütlesid jaa. Nii et kõigepealt: ma arvan, et Kaja on tubli ja püüdlik ning ennast selleks tööks pikalt ette valmistanud – tipp-poliitiku tööks, võib-olla mitte konkreetselt peaministri omaks. Mart Helmega tuleb nõus olla: loomulikult ongi meil etturite valitsus. Mart unustas ühe asja ära: vankrist või ratsust ei saa kunagi lippu, inglise keeles siis queen, kuninganna – aga etturist võib saada! Mina küll ei ole kindel, et Kaja Kallasest ei või kunagi lipp ehk kuninganna saada. Ta elab oma rolli sisse, õpib selle töö ära, mida ta praegu piisavalt ei oska. Sest sinu hinnangutega tuleb nõus olla, nii see asi paistab. Mis ei tähenda, et see niimoodi on.