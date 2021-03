Uued andmed: Mehhikos on koroonaviiruse tõttu surnud arvatust märkimisväärselt rohkem inimesi

Mehhiko avaldas korrastatud koroonaviiruse surmade statistika. Sealt selgub, et surmade arv on varem teatatust tegelikult 60 protsenti kõrgem, kirjutab BBC.

Ametnikud arvavad nüüd, et Mehhikos on koroonaviiruse tõttu surnud üle 321 000 inimese. Korrigeeritud arvuga liigub Mehhiko maailmas USA järel teisele kohale.

Riigi terviseministeeriumi raportist selgub, et selle aasta kuuenda nädala lõpus oli Mehhikos 294 287 koroonaviirusega seotud surma. Varasemalt oli see 182 301. Veebruari keskpaigast alates on Mehhikos registreeritud veel 26 772 koroonaviiruse surma, mis tähendab, et kokku on pandeemia tõttu surnud üle 321 000 inimese.