Endise siseministri Andres Anvelti ning ärimehe Hubert Hirve tüli lahenes kompromissleppega

Kohtuvaidlus sai alguse sellest, et 2019. aasta jaanuari lõpus kõneles Anvelt Kuku raadio eetris tema kangutamisest keskkriminaalpolitsei juhi kohalt. Hirv leivis, et Anvelt esitas tema kohta valeväiteid.

Kompromisslepe ei näe ette Kuku raadios avaliku vabanduse esitamist. Tsiviilasjas kinnitatud kompromissis seisab Andres Anvelti õiend: “Jään jätkuvalt selle juurde, et minu tagandamine KKP juhi ametikohalt oli tugevalt väljastpoolt mõjutatud. Ma ei ole väitnud, et seda tegi Hubert Hirv. Ühes kriminaalasjas, millel pole mingit puutumust Hubert Hirvega, võeti ära üks foto, millel on kujutatud ühte kunagises kriminaalasjas kahtlustatavat minu koduõues. Seda pilti levitati ka ajakirjanike hulgas. Hubert Hirvel pole selle pildi looga mingit puutumust ega seost. Kui mind on valesti mõistetud, siis mul on siiralt kahju.”