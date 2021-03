Andres Anvelt peab Hubert Hirve käest vabandust paluma

Harju maakohtu kommunikatsiooniosakonna pressiesindaja Viivika Siplane ütles Delfile, et Hurbet Hirve ning Andres Anvelti vaheline vaidlus lõpetati kompromissleppega. Kompromissleppest tulenevalt peab Anvelt vabandama ning oma valeväited ümber lükkama nii ERR-is, Eesti Ekspressis kui ka Kuku raadios.

Hirv ei olnud rahul, et 2019. aasta 25. jaanuaril Kuku raadio eetris olnud saates "Nädala tegija" avaldas Andres Anvelt tema kohta valeväiteid, vahendab ERR-i uudisteportaal. Hirv väitis, et Anvelti väide, et ta korraldas toonase politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Robert Andropovi abiga Andres Anvelti keskkriminaalpolitsei juhi ametist eemaldamise ning varastas kriminaaltoimikust Anton Geri foto ja skeemi Eesti allilma juhtide kohta, ei vasta tõele.