Elumajades on kasvanud tülid sportimise pärast

Mardi sõnul on koroonapandeemia paraku toonud välja palju murekohti, kus omaenda vastutus inimestel meelest ära läheb, vahendab ERR-i uudisteportaal. "Käiakse haigena majas ringi, võõrustatatakse külalisi või minnakse naabritele külla, ei kanta trepikojas maski – aga need on just kohad, kus inimene ise saab haigust levimast takistada."