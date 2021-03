Egiptuse president andis korralduse valmistuda Suessi kanalis kinni istuvalt laevalt konteinerite mahalaadimiseks

220 000-tonnine Ever Given on põhjustanud aastakümnete suurima seisaku maailma ühes olulisemas kaubateede ristumispunktis. Seetõttu ei saa praegu kanali kaudu liikuda enam kui 200 laeva ning lisanduvad laevad suunatakse juba ümber Aafrika lõunatipu, mis võib pikendada sõiduaega kuni kahe nädala võrra.

Aluse lasti mahalaadimist - massiivset, aeganõudvat ja kulukat ettevõtmist, mis võimaldaks laeva hõlpsamini vabastada, - peetakse viimaseks abinõuks muude jõupingutuste kõrval, vahendab The Hill.

Suessi kanali administratsiooni juht Osama Rabie ütles pühapäeval, et president al-Sissi käskis ametnikel alustada ettevalmistusi konteinerite eemaldamiseks, juhuks kui senised jõupingutused laeva lahtisaamiseks pinnase süvendamise ja puksiiride abiga ei anna tulemusi.

"Tema kõrgeausus on andnud korralduse, et me ei peaks ootama esimese ja teise stsenaariumi ebaõnnestumist, et hakata mõtlema kolmanda [mahalaadimise] rakendamisele," ütles Rabie.

Hiiglasliku kaubalaeva omanikfirma Shoei Kisen tunnistas laupäeval, et ettevõte on kaalunud laevalt raskuse vähendamiseks konteinerite eemaldamist, kuid tegu on äärmiselt keerulise toiminguga. Firma lisas, et variant pole lõplikult laualt maas, kuid enne peaksid teised laeva liikuma saamise katsed nurjuma.

Suurbritannia laevanduskoja president John Denholm märkis, et see tähendaks taas eritehnika, sealhulgas enam kui 60 meetri kõrgusele ulatuva kraana kohale toomist. "Kui me kergendamisprotsessi läbi teeme, siis kahtlustan, et räägime nädalatest," ütles ta.

Below the water line of the #Suez canal. Incredible how narrow and shallow compared to mega ships like #evergiven. pic.twitter.com/1roMC91rDE — frédérik ruys (@fruys) March 28, 2021

Võime süvendustöödega abistava Hollandi firma Boskalis tegevjuht Peter Berdowski märkis, et laeva näol on tegemist "nii-öelda ühe väga raske vaalaga rannal" - selle pardal on 20 000 kaupa täis konteinerit. "See tähendab, et liivapõhjale surub tohutu raskus, nii ees kui taga," ütles Berdowski.