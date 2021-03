Krista Fischer soovitab masstestimise kiiresti kaalumisele võtta

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischeri sõnul on see midagi, millele tuleks mõelda ka Eestis, ükskõik, kas testimine vähendas nakatumist lõpuks 30 või 50 protsenti.

Põhiline probleem koroonaviirusega on, et inimesed on nakkusohtlikud ka enne sümptomite avaldumist ja nad seda ise ei tea. Fischeri sõnul on siiski raske täpselt öelda, kuidas mõjutaks masstestimise kasutusele võtmine nakatumist Eestis. "Saaksime sellega alustada teatud olukordades, näiteks riigieksamite ajal, et neist ei saaks uut nakkuskollet."