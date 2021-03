Läänemets: haiguspäevade kulude jätmine omavalitsustele suurendab regionaalset ebavõrdsust

Läänemets rõhutas, et nii kriitilisel hetkel on valitsuse ülesanne tagada inimeste võrdne kohtlemine üle Eesti: "Koroonakriisi käes kannatavad inimesed ühtemoodi nii Tallinnas, Paides kui ka Valgas. Inimesed vajavad riigi tuge sõltumata oma elukohast."

Ühtlasi viitas poliitik, et täna on Eestis üle poolte nakkuskolletest pärit töökohtadelt ning neljandik töötajaid on töökohal kokku puutunud haigestunud inimesega. Läänemetsa sõnul on haigena tööl käimise peamiseks põhjuseks asjaolu, et töölt puudutud perioodi eest saab inimene 30 protsenti väiksema palga ning peab kinni maksma esimese puudutud tööpäeva.