FOTOD ja VIDEO | Arstid Ida-Viru maakonna eakate vaktsineerimisest: Sputniku suhtes on huvi säilinud

Ka Narva haigla juhatuse liige doktor Olev Silland on märganud vaktsineerida soovivate isikute suurt aktiivsust. Tema sõnul tulid laupäeval end koroonaviiruse vastu pookima ka need, kes polnud end varem elektroonilise registri järjekorda registreerunud. Neid võeti vastu ka haiglas.

Vaktsineerimist ootav patsient Natalja jagas Delfile oma mõtteid vaktsineerimise vajalikkuse suhtes: "Esiteks ei taha ma haigeks jääda ega kedagi nakatada. Töötan inimestega. Teiseks tahan suvel kuhugi minna - see on ka üks vaktsineerimise olulisi tingimusi."

"Kell polnud veel kaheksagi, kui inimesed seisid juba meie kontori uste taga," väljendas ta imestust. Mainimata ei saanud aga jätta ka Sputnikut. "Muidugi nad küsivad," märkis Mišenkova. "Milleks küsida? Ise ju ka teavad, et Sputnikut pole lähiajal oodata. Kuid me räägime nendega ja veename, et meie vaktsiinid on head."

"Lugesin ingliskeelset ajakirja Lancet [tunnustatud meditsiiniväljaanne - toim.] ja seal on neutraalsete epidemioloogide arvustused Venemaa Sputnik V kohta, mille suhtes leiti, et see on kõigis aspektides kõrgem kui kõik need teised kolm vaktsiini," võrdles Vladimir Venemaa vaktsiini AstraZeneca, Moderna ja Pfizeriga.

Ta nentis, et paljud patsiendid on tundnud huvi Sputnikuga vaktsineerimise suhtes.

"Selle nimel on palju tööd on tehtud, et patsiendid tuleksid vaktsineerima. Tehtud on suur arv kõnesid, kinnitamaks patsientide nõusolek ja selgitamaks välja, kas vaktsineerimispäeva suhtes on vastuargumente või mitte," märkis Kokorina.

"Mida rohkem leidub vaktsineeritud isikuid, seda suurem on meie ühiskonna turvalisus," juhtis Silland tähelepanu pookimise olulisusele ja kinnitab omalt poolt, et laupäeval ei küsitud Narva haiglas Sputnikuga vaktsineerimise võimaluste kohta just kuigi palju.

Narva haigla patsient Nadežda ütles Delfile, et kardab koroonaviirust saada ja seetõttu tuli ta ka end vaktsineerima. Tema kartus kõlab vastu ka ühe teise daami, Nina, poolt.

"Tahaksin uskuda, et vaktsiin aitab meid. Lõppude lõpuks one meile lapsepõlvest saati igasuguseid vaktsineerimisi tehtud ja need päästsid meid paljust," väljendas Nadežda oma seisukohta.

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu linnas, Meresuu spaahotellis on vaktsineerimist korraldanud Corrigo tervisekeskus. Selle tegevdirektor Merle Harjo jagas Delfiga kohapealset pilti.

"Ei saa öelda, et siin oleks just palju vaktsineerida soovijaid. Need, kes registreerusid, saavad oma vaktsiini, kuid on ka neid, kes tulid registreerimata. Ootame kõiki, kes on ohus," ütles Harjo.

Meresuu spaasse vaktsineerima tulnud Larissa kordab põhimõtteliselt Narva naiste - Nadežda ja Natalja - sõnu: "Vaktsineerimine on väga hea asi, meid on lapsepõlvest saadik vaktsineeritud erinevate haiguste vastu. Ja otsustasime, et vajame ka vaktsiini koroonaviiruse vastu, sest suvel on meil plaanis kuhugi puhkama minna."